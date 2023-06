Udinese Calcio: ufficiale il divorzio da Dacia dopo 13 anni. Lo stadio si chiamerà Udinese Arena

UDINE - Una storia durata 13 anni quella tra Dacia e il club bianconero.

Con l'ultima partita del campionato di Serie A 2022/2023 si è concluso il lungo rapporto tra il main sponsor e l'Udinese Calcio. Tredici anni di traguardi sia nelle sfide in campo che nel mercato automotive e che ora giungono al termine, con una stretta di mano per seguire obiettivi diversi.

Dal 1° luglio Udinese Arena

Come fa sapere una nota ufficiale, «a seguito della conclusione della partnership con il Gruppo Renault, a partire dal 1° luglio 2023 - e fino all'acquisizione della stessa da un nuovo partner - la denominazione commerciale dello stadio sarà Udinese Arena». Infatti, la casa automobilistica, oltre a essere primo sponsor di maglia del club friulano, aveva dato il nome al nuovo stadio di Udine inaugurando la prima case history italiana di sponsorizzazione di un impianto calcistico. Con la fine di questa partnership anche lo stadio è pronto a cambiare nome. Niente sguardi rivolti al passato, niente Stadio Friuli, in casa bianconera via la Dacia e dentro Udinese Arena.