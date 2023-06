Pordenone Calcio, Lovisa: «Ci attende un percorso difficile, la città sia orgogliosa dei traguardi raggiunti»

PORDENONE - Sessanta giorni di tempo per risollevare e salvare il Pordenone calcio.

Questa la decisione presa ieri, giovedì 22 giugno, dal Tribunale di Pordenone, che ha scelto il commercialista mestrino Gianluca Vidal, trustee che ha curato le trattative per la cessione della Sampdoria, per vigilare sulla procedura. Il giorno dopo la concessione stabilita arrivano le parole del presidente Mauro Lovisa, le ultime prima della scadenza dei sessanta giorni, tempo nel quale si dovrà attuare un piano che permetta la ristrutturazione del debito e garantisca la continuità della Società.

«Indelebili i traguardi raggiunti in 15 anni»

Si apre dunque una strada in salita ora, a fronte della quale riaffiorano tanti ricordi neroverdi. Comunque andrà questa partita, che stavolta si giocherà fuori dal campo, l'impegno sarà massimo e da parte di tutti, anche dai tifosi che Lovisa ci tiene a ringraziare e «che anche mercoledì hanno voluto manifestare il loro attaccamento» ai colori neroverdi e al Presidente all’esterno del Tribunale, «nonché tutti coloro che in vario modo mi sono stati vicini e ci hanno dimostrato il loro affetto» ha dichiarato Lovisa in una nota. «I successi che hanno contraddistinto questi quindici anni e i traguardi raggiunti dal Pordenone Calcio credo restino indelebili nella storia della Società e abbiano dato motivo di orgoglio alla città e al nostro territorio. Ancora grazie per questo ai soci e ai nostri collaboratori. Mi auguro che con obiettività e comprensione venga da tutti seguito il difficile percorso che ora ci attende e che mi vedrà presente in prima persona con la determinazione e l’entusiasmo di sempre».