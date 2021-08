PADOVA - Una nuova linea di bus, la 25, che collegherà la Stazione alla zona sud della Zip. Le corriere di BusItalia, poi, riprenderanno a servire gli utenti del Portello, dove la numero 7 ritornerà in via Belzoni. E poi è imminente la grande rivoluzione che prevede la riduzione del costo del biglietto per raggiungere i comuni della cintura urbana, cioè quelli che confinano con il capoluogo, che finalmente vedranno accolta la richiesta di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati