PADOVA «Siamo ad una svolta» esulta il governatore Zaia. «Una collaborazione vincente senza colori politici» gli fa eco il sindaco Giordani. Tutti assieme per un unico obiettivo: potenziare e ammodernare la stazione di Padova. Ieri il presidente della Regione ha firmato digitalmente il protocollo d'intesa con il Comune, Rfi e Fs Sistemi Urbani che dà ufficialmente il via libera alla progettazione del nuovo nodo ferroviario di Padova. Il progetto riguarda principalmente tre aspetti: realizzazione dell'Alta Velocità, nuovo ponte Borgomagno e riorganizzazione del traffico merci. Entro dieci giorni Comune e Rfi comunicheranno i propri referenti per il tavolo tecnico. A fine gennaio il gruppo di lavoro delineerà i progetti e poi continuerà a riunirsi almeno una volta al mese. Per realizzare l'intero progetto ci vorranno tra i cinque e i dieci anni.