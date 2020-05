Samira El Attar, le ultime notizie sul caso della donna scomparsa a Padova.

Un'indagine difensiva, a 360 gradi, con l'obiettivo di ricostruire il più possibile la vicenda legata alla scomparsa di Samira El Attar, la mamma marocchina 42enne di cui si sono perse le tracce il 21 ottobre scorso.

«Allah sa che io sono innocente»

Per la scomparsa di Samira, con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere, il marito Mohamed Barbri è ancora rinchiuso in carcere a Verona. Il suo legale, l'avvocato Daniele Pizzi, fa sapere di aver svolto attività d'indagine difensiva e che a breve depositerà il fascicolo.

«Sono emersi alcuni elementi che, anche se non faranno automaticamente scarcerare Mohamed, hanno un certo peso perché, a quanto mi risulta, non sono ancora stati considerati dagli inquirenti. spiega l'avvocato Pizzi Si tratta di alcuni elementi sul passato, un po' particolare, di Samira. Ad esempio, alcuni testimoni mi hanno fornito, a verbale, dei retroscena e dei dettagli che fanno intendere che Samira avesse avuto delle relazioni extraconiugali e che avesse abortito almeno una volta . Questo non rende Samira colpevole di nulla, ma dimostrerebbe che il rapporto tra lei e Mohamed era molto conflittuale da entrambe le parti. Samira aveva un carattere molto forte e Mohamed mi ha raccontato di essersi rivolto a un'avvocatessa padovana per ottenere la separazione . Mi sto muovendo per rintracciarla. Mi chiedo come mai certe cose non siano venute fuori prima. I carabinieri e la polizia giudiziaria hanno sentito dei testimoni che queste cose le sapevano, allora perché non sono emerse?».



L'avvocato Pizzi continua: «Da quello che mi risulta non sono emerse tracce oggettive che dimostrino la colpevolezza del mio assistito. Ho la sensazione che a breve ci sarà la chiusura delle indagini e che il prossimo autunno possa cominciare il processo alla Corte d'Assise di Venezia. Intendo chiedere alla Procura di attivarsi per ottenere un backup del cellulare di Samira, in particolare delle sue ultime conversazioni su whatsapp o dei suoi spostamenti visibili su Maps. Penso potremmo ottenere delle informazioni interessanti».

Quanto alla piccola di Samira e Mohamed, che ha compiuto cinque anni, l'avvocato Pizzi conclude: «Ho saputo che ne avrebbe chiesto l'affidamento uno zio materno, che vive a Cittadella. Ma non abbiamo notizie certe. Mohamed non vuole perdere la potestà genitoriale».

