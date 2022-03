Omicidio Samira, confermato l'ergastolo per il marito Mohamed. Mai trovato il corpo della donna

VENEZIA/PADOVA -Confermato l’ergastolo per Mohamed Barbri, il cinquantenne di nazionalità marocchina accusato di aver ucciso la moglie, Samira El Attar, 43 anni, a Stanghella, in provincia di Padova nell’ottobre del 2019. Lo ha deciso la Corte d’Assise d’appello di Venezia, respingendo il ricorso presentato dalla difesa. Il corpo della donna non è mai stato trovato ma sono state raccolte prove indiziarie definite schiaccianti dal sostituto procuratore generale che in aula si è battuto per la conferma della sentenza.

