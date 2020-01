Mamma scomparsa. Si cerca il corpo di Samira El Attar in un pozzo. Trovate 12 tracce

Mamma scomparsa, le ultime notizie sul caso di Samira El Attar

STANGHELLA - Una macchina con i colori d’ordinanza e un’auto civetta. Alle 16.05 di ieri i carabinieri sono tornati a, in, a pochi passi da un casolare già ispezionato. Lo hanno fatto per aprire un vecchio tombino sotto il quale un residente avrebbe segnalato esserci un vecchio pozzo in disuso. Dentro c’era ancora dell’acqua. I militari lo hanno controllato utilizzando delle pile, per vedere se all’interno potesse esserci qualche traccia delo comunque qualche elemento utile alle indagini sulla donna misteriosamente scomparsa da esattamente tre mesi.Il nuovo, l’ennesimo negli ultimi 90 giorni tra le campagne della, è durato fino alle 16.30. Tutto sarebbe partito dalla chiamata di un uomo di Stanghella che vive proprio nella zona in cui il marito Mohamed si è fermato, secondo la ricostruzione degli investigatori, tre ore in piena notte dopo la sparizione della donna. Dai primi controlli sul tombino non sarebbe emerso alcun elemento utile ma nuovi sopralluoghi con altra strumentazione potrebbero essere effettuati nei prossimi giorni.Continua nel frattempo l’attesa per conoscere i risultati delle analisi effettuate dai. Proprio nell’area in cui insiste il casolare nuovamente ispezionato ieri dai carabinieri, fino all’argine del Gorzone, i cani molecolari hanno trovato nei giorni scorsi numerose: ben, accuratamente raccolte ed esaminate dai Ris. Oltre a questi, i cani hanno scovato e segnalato un vecchio paio di scarpe da ginnastica da donna e uno di stivali di gomma da uomo, comunemente usati dagli agricoltori nei campi. Anche Mohamed,, ne usava di simili quando i terreni diventavano troppo fangosi per utilizzare altre calzature. I cani molecolari avevano mostrato interesse per del fogliame, il rubinetto di una fontanella e lo stipite di un cancello, dai quali sono state prelevati i campioni oggetto delle analisi dei Ris. Non sarebbero state trovate tracce ematiche, ma per capire se vi siano elementi biologici riconducibili aci vorrà ancora del tempo. Ben più rapido sarà il rientro di Moahmed in Italia, arrestato in Spagna, atteso forse già per le prossime ore.