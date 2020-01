Il marito di Samira estradato in italia: è in carcere a Rovigo. Domani l'interrogatorio

Le ultime notizie su Samira El Attar, la mamma scomparsa a Stanghella. Il marito Mohamed Barbri è stato estradato in Italia e si trova in carcere a Rovigo. Domani sarà interrogato.

Domani - secondo quanto si è appreso - si terra l'interrogatorio di garanzia davanti al Gip. L'uomo si era allontanato da casa senza dare notizia di sé nel momento in cui le indagini stavano indirizzando su di lui delle possibili responsabilità sulla scomparsa. Barbri era stato poi individuato e bloccato in Spagna mentre era scattata la procedura per l'estradizione che lo ha portato ora in carcere in Italia.



Mamma scomparsa, le ultime notizie sul caso di Samira El Attar

