STANGHELLA - Giustizia è fatta sì, ma alla famiglia di Samira resta il rammarico di non averne ancora trovato le spoglie. Di non poter piangere sulla sua tomba. «Siamo soddisfatti della condanna inflitta al marito ma non ci basta: rivogliamo il corpo della nostra Samira. Mohamed riveli dove lo ha nascosto». A parlare è Hannah, zia da parte di madre di Samira El Attar, la 43enne marocchina scomparsa da Stanghella il 21 ottobre del 2019....

