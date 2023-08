MONTEGROTTO (PADOVA) - Trovata senza biglietto, prima insulta pesantemente il controllore e poi passa alle maniere forti, aggredendolo e strattonandolo con violenza. Solo l’intervento dei carabinieri riesce a riportare la calma sul convoglio. Morale della favola, una 27enne di origine nigeriana, risultata residente in provincia di Messina e già nota alle forze dell’ordine, ha rimediato una denuncia a piede libero con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di lunedì alla stazione ferroviaria di Montegrotto Terme a bordo di un convoglio regionale. Quando il controllore che stava procedendo alla verifica dei titoli di viaggio dei passeggeri ha chiesto alla giovane donna di esibire il proprio biglietto, subito è scattata la reazione assolutamente imprevista. La 27enne ha cominciato a inveire nei suoi confronti per poi passare dagli insulti alle minacce. In pochi attimi, nonostante i tentativi di portarla a più miti consigli, la situazione è degenerata. La donna gli si è scagliata contro, cominciando a strattonarlo. Il tutto di fronte ad altri viaggiatori che osservavano esterrefatti la scena. È stato necessario a quel punto richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto è arrivata in pochi minuti una pattuglia dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Abano Terme. I militari dell’Arma hanno avuto il loro daffare per calmare la giovane africana. Che è stata poi accompagnata in caserma per le consuete procedure di identificazione, al termine delle quali le è stato notificato il provvedimento di denuncia a piede libero.