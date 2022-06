FELTRE - Il voto disgiunto mette in crisi un seggio della città di Feltre che rimane bloccato al palo fin quasi alle 23.

Stiamo parlando di uno della sezione della scuola media Rocca che dopo ore e ore di scrutinio non riusciva a chiudere le operazioni a causa di alcune problematiche legate a voti che non tornavano. Ne risultavano infatti in più rispetto al numero dei votanti effettivi. Il problema, alla fine, è stato ricondotto ad un errore legato al voto disgiunto.

IL PRELUDIO

Giornate difficili per il Feltrino. Si è partiti domenica sera quando a Fonzaso tardava ad arrivare il dato sull'affluenza di uno dei seggi. Un dato determinante per capire se il candidato sindaco dell'unica lista in campo per amministrare il comune avesse o meno raggiunto il quorum. Un ritardo dettato dal fatto che la maggior parte dei cittadini di Fonzaso si è recato alle urne nelle ultime ore di apertura dei seggi e questo ha creato poi un rallentamento nelle operazioni che si sono concluse solo dopo la mezzanotte. Alle 00.15 circa infatti si è saputa la percentuale definitiva dei votanti e Fonzaso ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

IL BLOCCO

Ieri però la situazione più complessa. Uno dei seggi della sezione della scuola media Rocca, sede di seggio per le elezioni amministrative della città di Feltre, è rimasto fermo bloccato al palo. Lo spoglio, iniziato alle 14 come in tutti gli altri seggi della città, è terminato solamente una decina di minuti prima delle 23. Le schede sono state contata e ricontate eppure il conteggio non tornava. Gli scrutatori hanno quindi contato e ricontato i votanti, contato e ricontato le schede, eppure i conti non tornavano.

È chiaro che dopo una giornata passata ai seggi, una nottata di spoglio delle schede dei referendum, ieri si sia potuta registrare un po' di stanchezza. E quando le cose iniziano a girare storte poi è difficile raddrizzarle; si continua ad incappare sempre nello stesso errore.

LA RISOLUZIONE

Ansia. Agitazione. Questo il clima che regnava all'interno del seggio. E questo non aiutava a risolvere la problematica. Sul posto sono arrivati i membri dell'Ufficio elettorale cittadino che hanno cercato di tranquillizzare gli scutatori. E così i componenti del seggio sono ripartiti con più tranquillità e serenità hanno capito che avevano compiuto un errore nella lettura dei voti disgiunti presenti in alcune di queste liste. Trovato l'inghippo, le operazioni si sono poi rapidamente concluse.