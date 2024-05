FELTRE (BELLUNO) - Il Comune di Feltre acquista un sistema di monitoraggio ambientale e meteorologico per salvaguardare l'incolumità pubblica anche in situazioni di emergenza. In questi ultimi anni l'amministrazione comunale ha dovuto affrontare e gestire svariate emergenze di tipo climatico e meteo avverse che hanno colpito il territorio comunale e messo in crisi il sistema di Protezione Civile Comunale, che ha dovuto rispondere ad ingenti richieste di intervento a causa di esondazioni, frane, allagamenti e caduta di alberi. L'evento emblematico è sicuramente la tempesta Vaia dell'ottobre 2018, ma numerosi altri eventi di minore entità si sono abbattuti nel feltrino.

Il progetto del Comune

La Regione Veneto nel 2022 ha indetto un bando per la realizzazione e l'acquisto di strutture e la ristrutturazione e l'allestimento di sedi finalizzate ad attività di Protezione Civile, che prevede l'erogazione di un contributo per un ammontare massimo pari all'80% dell'importo complessivo delle spese ammissibili del progetto con un tetto massimo di 100mila euro. Il Comune di Feltre ha ritenuto di candidare l'intervento di allestimento della sala C.O.C. (centro operativo comunale che si trova presso i magazzini di via Vignigole); intervento che in un primo momento è risultato ammesso ma non finanziabile per mancanza di fondi. Il 30 novembre 2023, la Regione Veneto ha comunicato che è avvenuto lo scorrimento della graduatoria e quindi il progetto presentato dal Comune di Feltre risulta ora finanziabile secondo il seguente prospetto economico: progetto complessivo 63.658,00 euro di cui euro 49.991,00 coperti dal finanziamento regionale e la rimanente somma di euro 13.667,00 a carico del Bilancio comunale.

Monitoraggio meteo

Negli ultimi anni è accresciuto il fabbisogno di stazioni di monitoraggio che, al manifestarsi di condizioni meteoclimatiche particolari, siano in grado di generare autonomamente segnalazioni di allerta. Tali segnalazioni possono avvenire attraverso invio di messaggi e/o attivazione di sistemi di allerta locali e remoti quali avvisatori acustici e luminosi. Il monitoraggio dei corpi idrici è oggetto di attenzioni crescenti sia per una responsabile gestione della risorsa idrica, non sempre illimitatamente disponibile, che per la sicurezza della popolazione. Allo scopo di migliorare il servizio di protezione civile e la tutela del territorio, l'amministrazione comunale ha quindi ritenuto necessario procedere all'acquisto ed all'installazione di un sistema di monitoraggio ambientale e meteorologico per salvaguardare l'incolumità pubblica anche in situazioni di emergenza. Il costo di tale sistema si aggira sui 30mila euro.