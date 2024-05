MESTRE - Disavventura per una turista finlandese ventenne investita mentre attraversava la strada da un Suv in retromarcia che, nonostante l'impatto e la donna a terra, non si è fermato e ha proseguito la sua corsa che, però, si è interrotta poco dopo con il fermo da parte di una pattuglia di carabinieri che si trovava a poca distanza, impegnata nell'attività di controllo del territorio. L'episodio è avvenuto in via Piave, all'altezza della pasticceria Partenopea, nel pomeriggio di ieri.

LA DINAMICA

La turista, una ventenne di nazionalità finlandese, stava attraversando la strada per raggiungere la fermata dell'autobus, probabilmente per raggiungere Venezia, quando è stata centrata dall'auto di grossa cilindrata, parcheggiata davanti al locale, che partendo in retromarcia a tutto gas l'ha centrata senza fermarsi. «Il guidatore ha proseguito a velocità sostenuta in direzione della stazione - racconta Giampaolo Conte -, per fortuna c'erano tre pattuglie di carabinieri in zona, una l'ha inseguito e l'ha fermato pochi metri più in là, all'altezza della farmacia». La giovane, portata in pronto soccorso in codice non urgente, ha riscontrato un lieve trauma alla testa e rimediato qualche escoriazione a un braccio. «Tante persone hanno visto l'incidente - spiega Rino D'Introna - ma solo io e un'altra signora, Mary, ci siamo fatti avanti con i carabinieri per lasciare i nostri dati. Abbiamo anche fornito le foto del Suv agli agenti per aiutarli nell'identificazione». «Quando gli agenti hanno chiesto chi dei presenti avesse assistito alla scena, si sono dileguati tutti - osserva Mary Adamo -. Abbiamo prestato i primi soccorsi alla ragazza, facendola sedere e dandole dell'acqua. Parlava solo inglese ed era lì da sola». Il conducente del Suv, un 40enne che non appariva in stato di alterazione, è stato fermato dagli agenti che l'hanno trattenuto a lungo per redigere il verbale.