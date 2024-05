BELLUNO - Tornano i corsi di preparazione ai test universitari, gratuiti e accessibili a tutti gli studenti del territorio, proposti da EssilorLuxottica per il decimo anno consecutivo. Le iscrizioni saranno aperte fino al 7 luglio mentre le lezioni si svolgeranno tra il 15 e 19 luglio al Centro congressi di Belluno in piazza Piloni. Su un binario parallelo continua nel frattempo la formazione che EssilorLuxottica offre ai propri dipendenti e partner, in tutto il mondo in trenta lingue, per conoscere meglio le problematiche legate alla vista e per avere gli strumenti per cercare di risolverle.

Corsi di preparazione ai test universitari

Dal 15 al 19 luglio EssilorLuxottica proporrà la decima sessione di corsi di preparazione per affrontare i test di ammissione all'università. L'iniziativa, aperta gratuitamente non solo ai figli dei dipendenti, è rivolta a tutti gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità o che hanno concluso il quarto anno. Accolte nelle aule del Centro Congressi Belluno, le lezioni saranno tenute da docenti ed esperti degli atenei di Padova e Venezia. La proposta rientra nelle attività legate al welfare che rafforza l'impegno in ambito formazione portato avanti negli ultimi anni dal Gruppo con l'obiettivo di avere un impatto sociale positivo garantendo accessibilità alla formazione per tutti. Attenzione speciale è rivolta a chi proviene da fuori provincia grazie a una convenzione a tariffe agevolate con la Casa per Ferie del Centro Congressi nonché alla possibilità di partecipare a distanza online. Ai partecipanti a tutte le sessioni verrà rilasciato un attestato con la tipologia del corso e il numero delle ore svolte, che potrà essere utilizzato come riconoscimento del Pcto (ex alternanza scuola-lavoro). Per iscrizioni, entro il 7 luglio, è possibile scrivere una mail all'indirizzo welfare@essilorluxottica.com.

La formazione

Nel novembre 2022 EssilorLuxottica lanciò l'innovativa piattaforma di formazione online Leonardo che ad oggi ha proposto 5,3 milioni di ore di formazione per supportare la crescita e lo sviluppo professionale dei propri dipendenti e professionisti del settore collaboratori del Gruppo. In particolare, l'attenzione viene posta nei confronti di marchi e prodotti, cura della vista e gestione dei punti vendita. "La possibilità di formare professionisti qualificati, fornendo un costante accesso a strumenti per lo sviluppo professionale, creati in collaborazione con esperti in materia - si legge nel sito EssilorLuxottica - contribuirà al progresso dell'intero settore dell'eyewear e della cura della vista".