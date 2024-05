PIEVE DI CADORE (BELLUNO) - L’azienda Galvalux di Tai di Cadore si è classificata al primo posto, nella categoria dedicata alle piccole e medie imprese, di Motore Italia Veneto awards 2024, l’iniziativa che riconosce e valorizza le imprese più dinamiche del Paese, dal circuito Class e da Milano finanza. Le valutazioni hanno tenuto conto della solidità nei bilanci, dell’apertura all’innovazione, della sostenibilità dell’azienda cadorina, che è leader nel settore dei trattamenti galvanici e delle verniciature.



LA SODDISFAZIONE

«È un riconoscimento che ci fa molto piacere perché premia l'intero nostro percorso e la squadra che lo ha realizzato», commenta Francesco De Polo, vicepresidente di Galvalux, che ha ritirato il premio, nel corso di un evento che si è tenuto a Vicenza, a Palazzo Repeta, alla presenza dei protagonisti dell'economia regionale e nazionale. Il premio ha tenuto in considerazione tutti i parametri vitali di questa azienda, a cominciare da quelli economici, patrimoniali e reddituali: «Abbiamo sempre creduto che non si fa impresa soltanto con il conto economico, prestando molta attenzione alla gestione patrimoniale. Questo ci ha permesso di approntare una politica graduale degli investimenti, che non sono mai mancati, nemmeno nei momenti più critici. È stato premiato il nostro percorso aziendale. Continueremo a investire e a crescere con il territorio», aggiunge il vicepresidente De Polo. Galvalux non ha mai rinunciato a investire nella salvaguardia dell’ambiente naturale: «È un nostro credo: siamo sempre alla ricerca di soluzioni ecosostenibili, volte all'eliminazione degli sprechi, al riciclo dell’aria, dell’acqua e alla cogenerazione termica ed elettrica di energia. Cerchiamo di anticipare i tempi e i mercati», sottolinea De Polo.



SUL TERRITORIO

Il marchio Galvalux compare sullo stadio del ghiaccio di Tai, a Pieve di Cadore: è segno che l’azienda guarda all'innovazione sociale, oltre che tecnologica, con misure di welfare interne, dedicate al centinaio di collaboratori, e con azioni a favore del territorio, come il sostegno continuo all'associazionismo e il supporto cruciale al palaghiaccio, sempre più un luogo aperto a tutti gli sport, per tutta la popolazione della vallata. Confindustria Belluno Dolomiti si unisce al plauso per il riconoscimento conquistato dall’azienda cadorina, con le parole della presidente Lorraine Berton: «Galvalux è la dimostrazione di quanto il nostro tessuto manifatturiero sia fatto di eccellenze, di cui dobbiamo andare orgogliosi. Sostenibilità e innovazione fanno parte del Dna delle nostre valli e sono la migliore garanzia per un futuro di effettiva crescita».