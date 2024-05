CORTINA (BELLUNO) - Dopo la puntata di domenica scorsa dedicata alla pista da bob e più in generale ai cantieri non solo bellunesi - legati alle Olimpiadi di Cortina 2026, alla loro tempistica e all'esplosione dei costi, la trasmissione Report della Rai tornerà a parlare dei Giochi e dell'ipotesi di usare i Fondi dei comuni di confine per la manutenzione della pista. Nei giorni scorsi se ne è occupata anche la provincia di Trento che ha chiarito in maniera netta la propria posizione, mentre pare che in realtà questa decisione sia già stata assunta dal Senato due mesi o sono. Se così fosse, il contrario sarebbe ancora più difficile.

L'INCHIESTA

Per quanto riguarda Report, uno dei prossimi approfondimenti sarà dedicato all'ipotesi contenuta nel protocollo e nello schema di accordo, già approvato da Regione Veneto e comune di Cortina, che mette attorno ad uno stesso tavolo un totale di 8 soggetti, fra cui la provincia di Belluno. In base ad esso per un periodo di vent'anni, dal 2027 al 2046, manutenzione e mantenimento della pista sarà a carico dei Fondi. Dopo che il Pd bellunese aveva sollevato la questione, anche Dario Bond, presidente del Comitato paritetico Trento-Bolzano per i Fondi, ha espresso la propria contrarietà, avanzando una serie di perplessità, anche normative che al momento impediscono l'utilizzo di tali risorse per spese correnti. Ed oggi lo stesso Bond rivela: «Nei giorni scorsi mi ha contattato la redazione di Report: a breve ci risentiremo per un'intervista proprio su questo argomento, cioè sull'infausto utilizzo dei Fondi per la pista di Ronco».

I VICINI

Netta la posizione della provincia autonoma di Trento che due giorni fa con un comunicato ufficiale aveva chiarito: "Nel ribadire una volta di più come gli adeguamenti e i lavori per lo svolgimento alle Olimpiadi e Paralimpiadi sono stati pensati per rendere le strutture fruibili e funzionali da tutti gli sportivi anche dopo la fine dei Giochi, la giunta provinciale precisa che, alla luce di quanto riportato dai giornali in questi ultimi giorni sul tema legacy bob di Cortina, nessuna risorsa della Provincia è destinata all'impianto ampezzano. Lo statuto di autonomia della Regione Trentino Alto Adige prevede, infatti, che le due Province devono prevedere annualmente l'accantonamento di risorse per 40 milioni di euro per valorizzazione, sviluppo economico e sociale, integrazione e coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti". Nelle righe successive la nota è ancora più chiara: "L'impiego di queste risorse è regolato da un Comitato paritetico e le province autonome di Trento e Bolzano hanno dato la loro disponibilità a sostenere il parere favorevole nel caso venisse presentato un progetto d'intervento consono con le prerogative del fondo e rivolto al comune di Cortina e nello specifico all'impianto del bob. Pertanto nessuna risorsa del bilancio delle due Province è destinata a sostenere l'impianto di bob di Cortina d'Ampezzo".

IL PASSAGGIO

Un passaggio da cui si evince che il progetto ventennale, consono non è. Se le cose stanno così, stupisce che nello schema di accordo uscito sul Bur regionale non si tenga conto di questi vincoli.