Strage di Santo Stefano, Angelika Hutter a processo: «In quel momento la sua capacità di intendere e volere era gravemente scemata»

BELLUNO - Capelli biondo cenere, maglioncino grigio: si è presentata così oggi in aula al tribunale di Belluno Angelika Hutter, la 33enne tedesca accusata del triplice omicidio stradale del piccolo Mattia, di papà Marco Antonello e della nonna materna Maria Grazia Zuin. Vennero falciati sul marciapiede il 6 luglio scorso mentre erano in vacanza a Santo Stefano. Da quel giorno la conducente tedesca della Audi che li ha travolti è in cella. Oggi ha presenziato accanto al suo avvocato Giuseppe Triolo all'incidente probatorio in cui hanno parlato i consulenti. Otto in tutto in aula. Il collegio peritale del giudice ha concluso per una capacità di intendere e volere della Hutter gravemente scemata al momento del fatto.

Una tesi sostenuta anche dal consulente del pm. Sarebbe totale invece, e quindi non imputabile, per la difesa.