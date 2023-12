SANTO STEFANO DI CADORE - Il tragico incidente della scorsa estate e l’ormai imminente avvio dei lavori all’interno della galleria Comelico aprono la lettera augurale, firmata e diffusa ai cittadini dal sindaco di Santo Stefano, in occasione delle festività. Un periodo che coincide con la vicinanza della scadenza amministrativa e il ritorno alle urne, i cui seggi saranno operativi nel secondo fine settimana del prossimo giugno, in concomitanza, come da prassi, con le elezioni europee.



IL BILANCIO

“Siamo arrivati alla fine dell’anno e vicini al termine del mio mandato da sindaco – scrive Oscar Meneghetti –. Ci lasciamo alle spalle un anno ricco di problematiche ed eventi negativi, fra cui quello che ci ha colpito più di tutti: la tragedia stradale che ha cancellato la famiglia in ferie nel nostro comune”. La giustizia sta ancora facendo il suo corso e nella collettività sono ancora ben impressi i momenti dello scorso 6 luglio, quando, alle 15.15, l’Audi nera, guidata a forte velocità da Angelika Hutter, 32enne tedesca, centrò alle spalle, uccidendoli, il piccolo Mattia Antoniello, di due anni, suo papà Marco di 47 e la nonna materna Maria Grazia Zuin di 64, veneziani che stavano camminando sul marciapiede in quello che doveva essere un sereno pomeriggio di vacanza.



IL CANTIERE

Nelle righe successive il primo cittadino cita la questione della galleria di quattro chilometri, lungo la strada statale 52 Carnica, che, unica arteria di collegamento dal fondovalle del Comelico con il resto della regione, sta tenendo banco ormai da due anni e i cui lavori sono fissati per la primavera del 2024. Da quasi un mese si sta attendendo la pubblicazione del verbale relativo alla gara d’appalto. Al momento il sito ufficiale di Anas ha pubblicato soltanto il bando, i curricula, la determina a contrarre e la nomina della commissione di gara. “Poi abbiamo il problema attuale della galleria Comelico – aggiunge il sindaco – che non ci lascia dormire sonni tranquilli”. Per il numero uno di Palazzo Alfarè, una completa serenità manca anche nell’ambito sanitario. “Purtroppo – spiega Oscar Meneghetti – sebbene sia cessata l’emergenza sanitaria, siamo ancora chiamati a fare i conti con una realtà che ogni giorno ci pone di fronte ad ostacoli e talvolta sofferenze, ma cerchiamo di trovare la forza di agire e reagire e di collaborare per rafforzare la nostra comunità e per superare gli ostacoli quotidiani”. Nonostante tutto, dalla lettera emerge però la speranza di tempi migliori. “Essa non deve abbandonarci – conclude Oscar Meneghetti –. Con l’arrivo del nuovo anno guardiamo avanti con fiducia ed ottimismo. Il Natale non è un periodo di stagionalità, ma uno stato della mente: deve portare tra la gente la pace e buoni propositi, per tutti, vicini e lontani”.