DUE CARRARE (PADOVA) - Un'azienda tutta al femminile. A raccontare la sua singolare storia è l'imprenditore Fabio Ballarin della società Bairos a Due Carrare.



Di che cosa si occupa la sua azienda?

«Saldature di precisione. Le nostre dipendenti lavorano nell'ambito delle lavorazioni metalliche».



Come è costituita?

«È nata nel 1994 e proprio oggi festeggiamo i nostri trent'anni di attività e le nostre dipendenti, che hanno permesso di raggiungere questo traguardo. In totale siamo in otto, la dipendente più anziana lavora con noi da 29 anni. Siamo cresciuti molto nel corso degli anni e abbiamo cercato di investire nella tecnologia per aiutare i nostri collaboratori».



La scelta di un organico solo al femminile com'è nata?

«Ho sempre creduto che le ragazze fossero più precise, determinate e attente nella produzione, caratteristiche importanti per svolgere questo lavoro e mi sono trovato meglio a rapportarmi con loro. La definirei una scelta spontanea, che si è rivelata vincente per la crescita della nostra attività».



Che clima si respira in un'azienda tutta al femminile?

«C'è grande unità, ci definirei come una famiglia allargata. Affrontiamo insieme tutti gli eventi importanti che segnano il cambiamento della vita personale e di quella lavorativa come il matrimonio o la maternità, senza che essi costituiscano un impedimento. In questi anni abbiamo visto nascere molti figli e abbiamo gestito la maternità.

facendo subentrare altre dipendenti». Cosa si aspetta dal futuro?

«Mi auguro che i miei figli possano dare continuità a questo progetto e spero di trasmettergli l'importanza che hanno le dipendenti all'interno di un'impresa. Penso siano il punto di forza di un'attività e il dirigente deve assicurarsi di creare un clima favorevole e sereno all'interno dell'ambiente lavorativo. A tutte le aziende consiglio di investire di più nel personale femminile».