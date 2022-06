Ribaltone a Cortina, Ghedina non è più sindaco: vince Lorenzi

Ribaltone a Cortina dove a scrutinio non ancora ultimato i conteggi danno in ampio vantaggio il candidato di Vivere Cortina Gianluca Lorenzi. Battuto quindi il sindaco uscente Gianpietro Ghedina, che proprio pochi giorni fa ha portato tra le Dolomiti la bandiera olimpica. I Giochi del 2026 sono stati uno dei temi centrali della campagna elettorale di questi mesi. Lorenzi ha vinto con una lista che coinvolge in modo trasversale alcuni dei settori chiave della vallata dall'ospitalità alle Regole d'Ampezzo, l'antica istituzione che ha ancora una grande rilevanza nella vita sociale di Cortina.