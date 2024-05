Incidente tra due auto a Questo Vas, tre feriti e traffico deviato

QUERO VAS (BELLUNO) - Incidente stradale tra due auto venerdì 10 maggio alle 17:45 nella frazione di Santa Maria a Quero Vas per un incidente tra due auto: tre feriti. I pompieri, arrivati dal distaccamento di Feltre e con i volontari del basso feltrino, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Sempre alle 17:45, un altro intervento dei vigili del fuoco della sede di Belluno per lo scontro tra una moto e un’auto a Farra D’alpago. La squadra ha messo in sicurezza i mezzi, mentre il centauro rimasto ferito è stato assistito dal personale del Suem e trasferito in pronto soccorso.