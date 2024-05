COLLE SANTA LUCIA (BELLUNO) - Le amministrazioni del bellunese hanno dodici mesi a partire da oggi per considerare la propria "situazione autovelox" e adeguarsi di conseguenza alle nuove regole contenute nel decreto, pubblicato oggi. Sarà la Prefettura d'ora in poi a scegliere sulla pertinenza o sull'irregolarità di un autovelox, fisso o mobile che sia, sulla base di parametri oggettivi e regole meglio definite, ma anche di esigenze meno specifiche del territorio. Temi questi, che sono stati di recente al centro delle cronache nazionali, ma anche bellunesi, considerando il caso di Colle Santa Lucia, dove l'ammontare delle multe sfiorava il milione di euro nel biennio 2021-2022 (902mila). Un risultato registrato dal rilevatore presente sul Passo Giau, in località Piezza, che a gennaio era stato abbattuto da un presunto "fleximan" e poi ripristinato.

Questione autovelox

Una lunga storia, quella di questo dispositivo, che era stato posizionato prima in forma sperimentale, poi definitiva e poi, un mese fa, di nuovo contestato assieme a tutti i suoi simili. E non poteva non essere quindi il sindaco Paolo Frena, in un certo senso primo cittadino responsabile di una delle principali vie d'accesso alle Dolomiti, a dire la sua sul nuovo decreto, per quanto ancora da studiare nei dettagli. E infatti lo ribadisce: «In passato sono stato molto critico su questo tema, ma oggi sono più prudente e voglio approfondire prima di lasciare un commento definitivo. Per ora posso dire che spero solamente che risolvano una volta per tutte questa questione. Avrei voluto che venisse affrontata prima, perché questi strumenti in Italia sono undicimila e quando sono stati dichiarati non omologati, è diventata una sorta di emergenza. E le emergenze vanno gestite, non provocate. Naturalmente accetteremo qualsiasi regola così come ci viene posta, ma spero davvero che questo decreto vada a sciogliere il nodo legato alle omologazioni. A suo tempo avevo cercato di far capire che la strumentazione relativa al Passo Giau non riguarda affatto solo noi. A utilizzarla sono anche le forze dell'ordine. Attualmente i nostri apparecchi non rilevano più, o meglio, chi li ha lasciati attivi - come noi - continua a rilevare le infrazioni, ma dal 19 di aprile non ci è più concesso di notificare alcuna sanzione».

La situazione al Passo Giau

«Se il decreto definisce effettivamente che sarà la Prefettura a regolamentare la presenza dei dispositivi sulle strade, allora faremo in modo di accordarci e lo interpreteremo assieme, correttamente. Ricordo che l'autovelox del Passo Giau era comunque già stato regolarmente autorizzato dalla Prefettura e il limite di velocità in quel tratto era stato deciso da Veneto Strade. Si tratta di una zona fortemente urbanizzata nella parte alta e per questo sono convinto vada gestita, anche per il suo alto valore paesaggistico. Anche le attività turistiche hanno bisogno di queste limitazioni. C'è da dire che molti altri passi dolomitici hanno delle velocità speciali, anche in funzione dell'intensità di traffico. L'anno scorso abbiamo implementato la pianta organica della vigilanza sulle strade da luglio ad agosto e, allo stesso tempo, abbiamo fatto un incontro con il prefetto, che ha sempre sostenuto le amministrazioni come la nostra nel contenimento del disagio dovuto al traffico. Dirò sempre che l'utilizzo smodato che hanno i frequentatori del Passo Giau, non solo con le moto ma anche con bolidi potentissimi, va controllato, altrimenti diventano fenomeni insostenibili. Perdiamo tantissime energie attorno a questo punto, e questo va benissimo, a patto che poi si arrivi a un risultato. Se l'autovelox non sarà considerata la soluzione giusta, d'accordo: ci adegueremo. Porterò questo punto anche in Unione Montana, per dialogare con altri sindaci che condividono con Colle Santa Lucia questo problema». E aggiunge: «Si parla tanto della limitazione degli accessi sulle Dolomiti in questi giorni: io sarei d'accordo, perché questo turismo senza regole diventa impossibile da gestire. Specie per un solo vigile a tempo parziale».