Il meteo rallenta i lavori sulla strada provinciale 251. Cantiere in ritardo, ecco quando riaprirà

ALTO AGORDINO - Doccia gelata per gli abitanti dell'Alto Agordino. La riapertura della strada provinciale 251 prevista per oggi, dopo quattro settimane di chiusura, è stata prorogata di un mese.

La pulizia e la messa in sicurezza del versante in località Colcuc, in comune di Colle Santa Lucia, si sono rivelate operazioni più corpose del previsto che necessitano di ulteriore tempo per essere completate. Rimane chiusa, nel frattempo, anche la sottostante provinciale 563 di Salesei tra Digonera e Sopracordevole in comune di Rocca Pietore. Con buona pace dei residenti di Livinallongo, Colle Santa Lucia e Selva di Cadore principali fruitori della via, che nei loro abituali spostamenti si ritrovano a dover percorrere molti più chilometri del solito. A storcere il naso anche i titolari delle attività commerciali, come bar e ristoranti, che in questa situazione stanno perdendo numerosi turisti di passaggio.



COLLE SANTA LUCIA

La riapertura della provinciale "Val di Zoldo e Val Cellina", tra Colle capoluogo e la frazione Rucavà, era prevista per oggi mentre invece slitta al 28 giugno. «A metterci del suo - spiega il direttore provinciale di Veneto strade Alessandro Zago - c'è stato il maltempo. In queste settimane di cantiere ha piovuto tantissimo e, gioco forza, ci sono state interruzioni nel lavoro. A ciò si aggiunga il fatto che la mole di materiale da asportare si è rivelata più ingente di quanto previsto. L'intervento rientra nel pacchetto "fondi Vaia" e prevede il disgaggio di tutto il materiale franoso esistente, da smaltire poi in speciali discariche di inerti, così come degli schianti lignei risalenti ancora alla tempesta dell'autunno 2018. A seguire, la posa di barriere paramassi». La nuova ordinanza prevede la chiusura totale della strada da lunedì a venerdì mentre per i sabati e le domeniche è stata prevista una finestra di apertura a senso unico alternato. «Confido - conclude Zago - che l'intervento sia finito per allora, così da poter riaprire la strada per l'estate».



ROCCA PIETORE

«Il cantiere in zona Digonera-Sopracordevole di Rocca Pietore - sottolinea Zago - ha la stessa configurazione dell'altro, prevedendo sempre come autori dell'intervento gli operatori del Consorzio triveneto rocciatori: in questo caso, però, la strada è chiusa già da diversi mesi. Qui, oltre a disgaggi e asporto legname, stiamo realizzando il prolungamento di una galleria proprio in funzione paramassi. In questa circostanza, avendo iniziato molto tempo fa, siamo a buon punto. Tant'è che confermo la riapertura totale della strada per il 10 giugno». Sino ad allora la strada è chiusa dal lunedì al venerdì negli orari 7.30-12.30 e 13.30-18; nel weekend senso unico alternato.