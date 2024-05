BELLUNO - La giustizia sta per presentare il conto ad Angelika Hutter, la 32enne tedesca di Deggendorf che il 6 luglio 2023 a Santo Stefano investì e uccise Mattia Antoniello di 2 anni, il papà Marco di 47 che lo spingeva nel passeggino e la nonna materna, Maria Grazia Zuin di 64 anni, di Favaro Veneto (Venezia), in vacanza da qualche giorno in Comelico, che stavano passeggiando sul marciapiedi in via Roma: il gup Elisabetta Scolozzi ha fissato per il 21 giugno alle 10 in tribunale a Belluno l’udienza preliminare. L’atto segue di un paio di settimane la richiesta di rinvio a giudizio del Pm Simone Marcon. Angelika Hutter si trova da qualche mese in regime di libertà vigilata alla casa don Giuseppe Girelli a Ronco all’Adige (Verona) ed è difesa dall’avvocato d’ufficio Giuseppe Triolo del foro di Belluno.

La strategia della difesa

«La linea difensiva è già tracciata - spiega - chiederò l’assoluzione per infermità mentale». Nel corposo fascicolo del Pm c’è anche la consulenza psichiatrica redatta da Anna Palleschi dopo numerosi incontri con la Hutter. I parenti delle tre vittime sono assistiti da Alberto Berardi del foro di Padova con “3A”. Non è ancora chiaro se l’imputata sarà presente in aula il 21 giugno: nel caso decidesse di presentarsi la notifica dell’udeinza preliminare prevede che sia accompagnata da almeno un operatore della casa “don Girelli” e in tal caso verrà assicurata anche la presenza in aula di un interprete italiano-tedesco. La sua volontà di salire o meno a Belluno dovrà comunque essere comunicata all’ufficio del gup.

Il processo

La fissazione dell’udienza preliminare è di fatto il primo passaggio in aula del’iter processuale. Lucio, Elena e Marco Potente, i famigliari di Maria Grazia Zuin e Luigi, Ida e Rocco Antoniello, parenti di Marco e Mattia, attendono da mesi che sia fatta giustizia, che la responsabilità di Angelika Hutter venga stabilita anche dalla legge. Non per sete di vendetta, ma per rispetto verso le tre vittime che quel giorno passeggiavano tranquille in via Roma a Santo Stefano. Faceva caldo quel pomeriggio di luglio, ma la scena che si trovarono davanti i primi soccorritori pochi istanti dopo l’investimento, gelò i cuori e rabbuiò le menti. L’Audi nera guidata a 90 all’ora dalla Hutter in direzione del centro di Santo Stefano era rimbalzata sulla corsia opposta, una decina di metri più indietro immobili sull’asfalto, i corpi di Marco Antoniello e della nonna Maria Grazia Zuin. Il piccolo Mattia dava ancora deboli segni di vita, era stato portato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Belluno dove però la sua breve esistenza si spezzò.