Sparatoria al distributore dopo la lite fra ubriachi al bar: coinvolti padre e figlio

di Luca Pozza

SANTORSO - Rischia didestro il marocchino 37enne, il ferito nella notte tra sabato e domenica da due colpi di fucile. A renderlo noto oggi, i carabinieri di Vicenza con il comandante provinciale col. Alberto Santini e il maggiore Vincenzo Gardin, comandante della compagnia di Schio, il primo ad intervenire sul posto.per cui è scoppiata la rissa aldove tutto il gruppo aveva trascorso la serata: di certo, 41 anni, camionista, che era incensurato, è andato a casa a prendere un(ne possiede sette visto che è appassionato cacciatore con regolare porto d'armi) e poi ha raggiunto il gruppo, che da parte sua ha raggiunto la stazione di servizio con l'Opel del marocchino, ma guidata dalla donna, convivente di Riccardo. Assieme c'era anche un diciottenne e un altro ragazzo di 13 anni, figlio della coppia.Una volta arrivato alla stazione Crestani senior ha poi. Non viene escluso il movente passionale, ma gli investigatori stanno percorrendo tutte le piste. Oltre alle immagini di videosorveglianza del distributore, che mostrano chiaramente quanto accaduto, sono in corso rilievi e interrogatori fra i presenti sia al bar (dove è iniziato il litigio), sia al distributore, luogo dove Crestani ha sparato al marocchino ed è stato poi picchiato dal figlio 18enne, al punto da finire in coma, anche se oggi è stato dichiarato fuori pericolo. Una cosa è certa: nella sparatoria e poi nell'aggressione al padre (i due fatti sono avvenuti nell'arco di alcuni minuti) un ruolo determinante l’ha avuto l’alcool. Sia Crestani, sia il figlio, sia la convivente erano in preda ai fumi di bevande alcoliche.Tra le ipotesi non viene esclusa la: Benthar è stato recentemente arrestato dai carabinieri di Piovene Rocchette in quanto possesso di 4 etti di hashish. Su Riccardo Crestani (che volta risvegliatosi dopo la sbornia, si è reso conto della gravità di quanto accaduto ed ha chiesto scusa) rimane il capo di imputazione per tentato omicidio mentre sul figlio, rinchiuso in carcere, deve rispondere di lesioni. L’uomo, incensurato, è stato portato in ospedale dopo essere stato pestato dal figlio.