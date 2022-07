Schianto fra due auto: due feriti

CHIAMPO - Incidenti alle 23 di ieri, martedì 26 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gian Battista Zaupa a Chiampo per lo scontro tra due auto: ci sono stati due feriti.

I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un’auto una persona rimasta incastrata nell’abitacolo. Entrambi i feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferiti in ospedale ad Arzignano.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.