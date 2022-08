Perde il controllo della Range Rover, si schianta sul guardrail: miracolati lui e i passeggeri

MAROSTICA - Esce di strada e si schianta sul guardrail nel cuore della notte. Per sua fortuna né lui, né i suoi compagni di viaggio sono rimasti feriti. La sbandata pericolosa è avvenuta nella notte, verso le 2.30, in via Gianni Cecchin a Marostica. Al volante un giovane marosticense.

I carabinieri del Nor radiomobile di Bassano sono intervenuti sul posto su segnalazione, in quanto il guidatore dell'automobile Range Rover modello Evoque, condotta da un 22enne di Marostica, percorrendo via Cecchin, arteria che proviene dalle direzioni Vallonara e Valle San Floriano, in direzione Marostica centro, nell'affrontare curva destrorsa, per cause in corso di accertamento, aveva perso autonomamente il controllo del veicolo, finendo fuori dalla sede stradale lungo il margine sinistro della carreggiata, terminando la corsa contro guardrail. Conducente e i due passeggeri che erano in macchina con lui, come detto, sono rimasti illesi.