Tragedia in A4: auto si schianta contro tir in sosta. Morta una donna, ferita grave la figlia a bordo con lei

VICENZA - Tragico incidente stradale nella notte in autostrada A4 poco prima della mezzanotte fra ieri, giovedì 28 luglio e venerdì: per cause in corso d'accertameto un'auto - probabile un colpo di sonno - è finita a velocità elevata nella parte posteriore di un camion che era fermo in sosta a bordo strada restando completamente schiacciata. All'interno è stata trovata una donna morta sul colpo e una bambina che è ferita gravemente e ricoverata in ospedale.

APPROFONDIMENTI NORDEST Schianto in A4, muore la mamma, grave la figlioletta - foto

La ferita

Si tratta della figlia della 39enne vittima dello schianto. Secondo le prime informazioni si tratta di una donna di origini marocchine residente in Romania.

Primi ad intervenire sono stati gli addetti di Autostrade in zona per lo sfalcio dell'erba: hanno estratto la piccola salvandole la vita.