Moto contro auto, tre feriti, grave una donna

È di tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto oggi, sabato 30 luglio, alle 13.55 circa in via Palladio a Zanè nei pressi di una pompa di benzina: grave una donna, passeggera della moto Yahama coinvolta nel sinistro, trasportata in codice rosso dall’elisoccorso all’ospedale San Bortolo di Vicenza. A seguito dell'urto il conducente della Yamaha e la donna seduta dietro sono stati sbalzati e sono caduti rovinosamente a terra. Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze del Suem 118 e l'elisoccorso di Verona.