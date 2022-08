Segue il navigatore attorno alla chiesa e sbaglia "uscita": Toyota finisce giù dalla scalinata Foto

TONEZZA DEL CIMONE - Paura oggi pomeriggio in centro a Tonezza: una Toyota C-hr è finita sulla scalinata della chiesa parrocchiale rischiando di ribaltarsi. Incredibile incidente oggi pomeriggio, 10 agosto, alle 15.30 davanti a decine di turisti in pieno centro.

L'auto di un turista - in vacanza nella zona - ha girato intorno alla chiesa, raggiungendo il parcheggio restrostante, poi ha sbagliato uscita e si è ritrovato sulla scalinata della parrocchiale di San Cristoforo, finendo di traverso sugli scalini che per fortuna erano vuoti in quel momento. Una delle probabili cause è l'errato utilizzo del navigatore "tom tom" che lo ha fatto girare l'incauto automobilista dal lato opposto.