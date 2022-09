Perde il controllo della Punto, sbatte sulle colonnine e contro un edificio e la distrugge

DIEVILLE - Carambola piuttosto spettacolare e inattesa, oltre che pericolosa, oggi, 15 settembre, in tarda mattinata, verso le 11.15 di fronte ad automobilisti e passanti. Un 30enne alla guida di una Fiat Punto stava percorrendo via Rossi con direzione Dueville centro, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo.

A quel punto l'auto è andata a sbattere contro le colonnine che delimitano il percorso pedonale, per poi rimbalzare, impattare su una palazzina e tornare al centro della carreggiata dove, distrutta, ha terminato la sua corsa. Per fortuna non c'è stato alcun ferito e si sono avuti solo danni, piuttosto cospicui, all'utilitaria e ovviamente all'arredo urbano, colpito in più punti dalla vettura impazzita.

I rilievi del sinistro sono stati effettuati da due pattuglie della polizia locale Nordest vicentino, dei distaccamenti di Monticello Conte Otto e Sandrigo. Il ripristino dello stato dei luoghi è stato curato dall'ufficio tecnico del Comune di Dueville.