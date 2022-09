Gabriele perde la vita in moto: lascia sette figli, l'ottavo era morto in un altro incidente

VICENZA - Uno schianto tragico in moto contro un furgone, mercoledì sulla provinciale della Favorita in località Sarego: è morto Gabriele Ruzza, 69 anni, di Lonigo, lasciando la moglie e sette figli (l'ottavo era morto in un altro incidente). Ha riportato ferite gravissime ed è stato trasportato al San Bortolo di Vicenza, dove ha cessato di vivere ieri sera. Una tragedia immane per la moglie Maria Rosa e i figli.