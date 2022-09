Frontale auto-moto vicino alla discoteca: gravissimo il centauro 17enne

LORIA - Frontale auto-moto a Castione di Loria: grave il motociclista. L'incidente è avvenuto poco dopo le 18.30 di oggi 10 settembre 2022 vicino alla discoteca Movida. Le condizioni del centauro, un 17enne, sono subito apparse molto serie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso.

L'incidente è successo al confine tra Castione di Loria e Rossano Veneto (Vicenza). Erano da poco passate le 18.30 quando il ragazzo - C. E. le sue iniziali - è entrato in collisione con una Fiat Panda. L'impatto, violentissimo, è avvenuto in via Aldo Moro, a pochi passi dalla discoteca Movida, punto di riferimento per i giovani della zona. Il giovane centauro è stato sbalzato di sella ed è volato a terra. Le sue condizioni sono parse molto critiche fin da subito. Il ragazzo infatti era steso sull'asfalto, immobile. Il conducente della vettura e i passanti accorsi sul posto hanno capito subito che non c'era tempo da perdere. Così è scattata la chiamata al Suem.

I SOCCORSI

Vista la gravità della situazione, la centrale operativa di Treviso non si è limitata a inviare sul posto ambulanza e automedica ma ha fatto decollare anche l'elicottero di Treviso Emergenza. Soltanto dopo essere stato stabilizzato sul posto, il 17enne è stato caricato a bordo del velivolo, che ha ripreso quota puntando dritto verso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Dove è tuttora ricoverato, in prognosi riservata. L'urto contro la vettura gli ha provocato un politrauma, con fratture soprattutto agli arti superiori. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Per la famiglia del giovanissimo sono dunque ore di angoscia. Illeso invece l'automobilista, rimasto però molto scosso dall'impatto.

DINAMICA DA ACCERTARE

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa (Vicenza). Spetta ora ai militari vicentini chiarire l'esatta dinamica, le cause e le responsabilità dell'incidente. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti agli accertamenti alcolemici e tossicologici. La guida sotto l'effetto di alcol è una delle principali cause dell'elevata incidentalità sulle strade della Marca. Insieme alla distrazione, legata soprattutto all'uso del cellulare.