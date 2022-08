MAROSTICA - Incredibile carambola, o meglio dire una corsa senza controllo, dal centro di Marostica fino alla periferia. Un tragitto iniziato vicino alle mura storiche e concluso parecchi chilometri più lontanto, in valle San Floriano, con l'auto. Una signora di 79 anni, classe 1943, alla guida di un'utilitaria Toyota, ha choccato i passanti e probabilmente, andrà chiarito, o si è sentita male oppure è stata presa dal panico, è andata in confusione e non ha più saputo gestire la guida.

La performance, secondo una nota dei carabinieri che stanno facendo luce su quanto accaduto ieri, è cominciata in via Montegrappa, la strada che conduce a porta Bassano. Qui la guidatrice ha tamponato una vettura in sosta. Dopo il botto, senza fermarsi, ha proseguito la sua marcia ed è arrivata in via Stazione, sempre vicino alle mura cittadine, e qui con l'auto è andata addosso a un pedone che stava attreversando la strada sulle strisce pedonali, un 71enne. Per fortuna l'uomo investito non ha riportato eccessivi traumi, infatti i medici non hanno previsto nemmeno un giorno di prognosi.

Ma nel frattempo lo strano viaggio della 79enne è continuato. Ancora senza fermarsi, l’anziana è andata avanti impeterrita e giunta in valle San Floriano, alcuni chilometri dopo, imboccata via Marchetti ha tamponato un altro veicolo in sosta. A causa di quest’ultimo impatto, la sua Toyota si è ribaltata sull'asfalto, finendo con le ruote in su. Accertamenti in corso da parte dei militari dell'Arma.