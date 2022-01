Pensionato investito mentre attraversa la strada, è grave in ospedale

TREBASELEGHE - E' uscito di casa e ha attraversato la strada. Non si è reso conto che stava sopraggiungendo un'auto. Investimento di pedone, oggi 29 gennaio, alle 13,15 in pieno centro a Trebaseleghe in via Martiri della Libertà. Il pedone, un ottantaseienne pensionato della zona è stato sbalzato a terra da una Peugeot 208 con al volante una donna di 63 anni residente a Scorzè. L'automobilista si è subito fermata e ha chiesto l'intervento dei soccorritori. L'anziano, le cui condizioni sono apparse subito serie, dopo essere stato stabilizzato dal personale medico del Suem 118, è stato trasportato al vicino ospedale di Camposampiero.

E' in prognosi riservata, saranno decisive le prossime ore per valutarne i margini di recupero. La donna come da prassi è stata sottoposta ad alcoltest che ha dato esito negativo. I rilievi dell'investimento sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale di Trebaseleghe. Dalle prime informazioni il pensionato avrebbe attraversato in un tratto di strada lontano dalle strisce pedonali. La donna agli inquirenti avrebbe riferito di essersi trovata l'ostacolo davanti all'ultimo momento e di non aver avuto il tempo materiale per frenare. La viabilità in centro a Trebaseleghe ha subito rallentamenti per circa un'ora. Tempo necessario agli operatori di terminare l'attività.