SAN GORGIO IN BOSCO - Un’immagine storica, una foto a viraggio seppia scattata nel 1954, che ritrae una quarantina di bambini disposti su tre file all'esterno dell’asilo, fra il sacerdote e le suore dorotee, è riemersa in questi giorni tra i ricordi che costituiranno l’excursus storico-visivo di una mostra fotografica allestita in occasione della festa per i 70 anni della scuola materna parrocchiale, in programma per sabato 25 e domenica 26 maggio prossimi. L’occasione di questo “amarcord” è stata propizia, per un gruppo di settantacinquenni, di unirsi fattivamente all’organizzazione e alla commemorazione dell’anniversario e aggiungersi al pranzo comunitario in scaletta, essendo stati loro i primi alunni in assoluto frequentanti. L'edificio, infatti, fu inaugurato sabato 10 ottobre 1953, dopo cinque anni esatti dalla posa della prima pietra avvenuta il 25 settembre 1948.



LA PRELAZIONE

«In qualche modo avevamo il diritto di prelazione a questa festa – ironizza l’ex sindaco Leopoldo Marcolongo, anch’egli immortalato sorridente in piedi accanto alla religiosa sulla sinistra. «Questa foto restaurata dallo studio Linguanotto è un’immagine indimenticabile per noi – commenta Marcolongo - in prima linea e parte attiva in questi giorni, insieme ad altre persone del paese, nella ricognizione di tutti gli ex coetanei che stanno per essere raggiunti dall’invito a partecipare al singolare appuntamento, unico nel suo genere. «L’intendimento – spiega l’ex primo cittadino - è quello di rifare, ovviamente con chi è rimasto, la stessa identica foto del 1954, adesso nel 2024, così come eravamo disposti nella medesima posizione di allora. Un’occasione storica per noi – sottolinea Marcolongo – che non si ripeterà più».



IL CASO

Nell’elenco dei deceduti della classe 1949 che sta sfogliando Marcolongo in questi giorni, compare anche Nerio Campagnolo, cittadino sangiorgense protagonista di un triste fatto di cronaca avvenuto mentre era in transito con il camion in Repubblica Ceca esattamente il 10 ottobre 1999. All’epoca Nerio aveva 50 anni e fu vittima di una misteriosa scomparsa e sequestro della quale si occupò anche la trasmissione Chi l’ha visto.

Su iniziativa del cugino medico di base Mario Campagnolo che ne assunse la presidenza, si costituì un comitato di raccolta fondi per le indagini, vi furono interrogazioni alla Camera dei Deputati affinché si facesse luce sul caso del camionista scomparso da una sedicente “banda dei tir” e per la risoluzione del giallo e il rimpatrio dei resti si mobilitò anche il prefetto di Padova con l’instancabile attività della famiglia, soprattutto per avere un corpo riconoscibile sul quale piangere. «Nerio sarà sempre nei nostri ricordi – aggiunge Marcolongo – e naturalmente verrà ricordato come gli altri coscritti che purtroppo non ci sono più, durante la santa messa che sarà celebrata all’esterno, nei giardini della scuola materna». Va da sé che alla festa per i 70 anni dell’asilo parrocchiale, parteciperanno anche gli attuali bambini e gli educatori in carica. Un prima e un dopo che percorre e ripercorre un capitolo importante e basilare della storia della comunità sangiorgense.

Spiega Paolo Agostini, componente del comitato di gestione della scuola dell’infanzia San Pio X: «La festa per il 70^ anniversario si articola in un weekend. Sabato 25 maggio è rivolta ai bambini che frequentano l’anno scolastico che sta volgendo al termine e ci sarà la consegna dei diplomi e degli attestati. Mentre domenica 26 maggio sarà una festa più estesa, allargata a tutta il paese e anche le porte della scuola saranno aperte a tutti coloro che hanno frequentato negli ultimi 70 anni e potranno vedere come si sono riammodernati e sono attualmente i locali. Abbiamo fotografie di quando il vescovo di Vicenza presenziò alla posa della prima pietra e del rinfresco all’interno della canonica».