Sbanda e finisce contro un palo della luce: 51enne morta sul colpo

FIUMICELLO - Una donna di 51 anni è morta per le gravi ferite riportate in un'uscita stradale autonoma che si è verificata la notte scorsa in via Levata a San Lorenzo di Fiumicello Villa Vicentina (Udine).

Per cause al vaglio dei carabinieri, la vettura condotta dalla vittima - che abitava poco distante, lungo la medesima via dove si è verificato il sinistro - ha perso aderenza e ha finito la propria corsa contro un palo in cemento della pubblica illuminazione. L'impatto è stato violento e il decesso è avvenuto all'istante, nonostante il prodigarsi dei vigili del fuoco, per estrarla dall'abitacolo, e dei sanitari del 118, giunti con un'ambulanza.

La vittima è Beni Furlanut, classe 1970, che risiedeva poco distante dopo lunghi anni in cui ha abitato nel Trevigiano.