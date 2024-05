Bayer Leverkusen-Roma 0-0: occasione per Pellegrini di testa

Se, tra i 2mila tifosi della Roma, c'è chi in queste ore sta raggiungendo Leverkusen in auto e in treno, c'è anche chi lo sta facendo in aereo.

I primi voli partiti questa mattina dall'aeroporto di Fiumicino per Colonia, che dista 13 chilometri da Leverkusen, dove questa sera alle ore 21 nella BayArena, stadio da 30mila posti, uno dei meno capienti della Bundesliga, si giocherà la semifinale di ritorno di Europa League tra il Bayer Leverkusen e la Roma (si partirà dallo 0 a 2 dell'andata per i tedeschi, ndr), sono stati poco prima delle 10, a distanza di tre minuti l'uno dall'altro, uno dell'Eurowings e un altro dell'Alba Star. Ne seguirà poi un terzo, sempre dell'Eurowings, alle 14.30.

Al loro arrivo a Leverkusen, i tifosi giallorossi, su indicazione delle Autorità Locali, troveranno un meeting point allestito presso lo Skate Park Leverkusen situato in Skateplatz Stelzenbrücke (il Fan Meeting Point dista circa 600 metri dalla Stazione Ferroviaria di Leverkusen ed a circa 15 minuti di camminata dalla BayArena).

Da Colonia saranno messe a disposizione delle navette gratuite in partenza per lo stadio dal Carl Duisberg Park, presso Otto Bayer Strasse (per raggiungere lo stadio sono necessari circa 15/20 minuti in autobus). Per chi arriverà invece in macchina o minivan, l'unico parcheggio garantito in termini di sicurezza è quello allestito presso il meeting point di Otto Bayer Strasse a Colonia.

I cancelli per entrare allo stadio saranno aperti dalle ore 19 e i tifosi della Roma avranno posto in piedi. Non sarà poi possibile accedere ad altri settori e portare all'interno dello stadio cibo e bevande dall'esterno.