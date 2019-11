​Investe un pedone e scappa, caccia al pirata della strada

di Emanuele Minca

SAN VITO (PORDENONE) - Automobilista investe un trentaseienne sanvitese che stava attraversando sulle strisce pedonali, davanti al centro commerciale, e scappa senza prestare soccorso. Per ore gli agenti cercano tra pozzanghere e cumuli di foglie il dito amputato a causa del il colpo, ma senza successo. «Chi ha visto qualcosa dell'incidente ci contatti», l'appello lanciato dalla polizia. È accaduto ieri, intorno alle 18, in via Freschi. Dalle poche testimonianze raccolte dagli agenti, un veicolo proveniente dalla strada regionale 463, dopo aver imboccato via Freschi, ha proseguito dritto a velocità sostenuta, diretto verso il centro cittadino. All'altezza del Le Tabacchine c'è il passaggio pedonale: in quel momento stava attraversando a piedi M.Z., classe 1983, trentaseienne di nazionalità tunisina che risiede da tempo a San Vito, poco distante dal luogo dell'incidente. Il giovane non si è accorto del