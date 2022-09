Lonigo, incidente mortale. Auto si schianta contro un muro, la vittima è un 70enne Foto

LONIGO (VICENZA) - Incidente stradale mortale oggi, venerdì 9 settembre, a Lonigo, in provincia di Vicenza. Alle 9:20 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mura San Daniele per un’auto finita contro il muro di recinzione di una casa di cura, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, deceduto. La vittima è un uomo di 70 anni. I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza la Fiat Panda con all’interno la vittima. La polizia locale è arrivata sul posto per i rilievi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.