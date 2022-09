Frontale fra due auto: Cinquecento in bilico sul guardrail, feriti i due conducenti

BREGANZE - Incidente questa sera, 7 settembre, a Breganze. Un frontale tra due auto e due persone sono rimaste ferite. Lo schianto è successo verso le 18:15 in via Gasparona a Breganze nei pressi dello stabilimento Laverda ed ha coinvolto un’Alfa Romeo Giulia e una Fiat 500, che ha finito la sua corsa in bilico sopra il guardrail: nell'impatto i due conducenti sono rimasti feriti.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa che hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del Suem al soccorso dei due automobilisti che sono stati presi in cura dai sanitari e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi.