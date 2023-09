Incidente a Grumolo delle Abbadesse. Auto si schianta contro un trattore: conducente incastrato tra le lamiere

GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VICENZA) - Poco dopo le 7.30 di oggi, 29 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma a Grumolo delle Abbadesse per un’auto finita fuori strada nel fossato dopo essersi schiantato contro un trattore che stava uscendo da una strada laterale: ferito l’automobilista.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza l’auto finita nel fossato e utilizzando cesoie e divaricatori estratto il conducente della Mercedes classe A, rimasto incastrato. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferito in ospedale. Illeso il conducente del mezzo agricolo. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.