San Stino di Livenza. Accompagna la fidanzata a casa, poi all'improvviso l'auto schizza fuori strada: imprigionati fra le lamiere accartocciate

SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA) - Accompagna la fidanzata verso casa poi sbanda e vola con l'auto fuoristrada: due giovani finiscono in ospedale. Spettacolare incidente nella notte di oggi, giovedì 28 settembre a SetteSorelle di San Stino di Livenza.

Alla guida dell'auto c'era un venticinquenne di Biverone di San Stino che stava accompagnando la fidanzata a Ottava Presa.

All'improvviso il giovane ha perso il controllo dell'auto sbandando verso destra e finendo per centrare il guardrail. L'auto è quindi finita fuori strada, alla fine era completamente distrutta.

L'allarme è arrivato verso luna e mezza al 118 che ha inviato sul posto l'elicottero del Suem di Padova assieme ai sanitari del Punto di primo intervento di Caorle e ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri di Portogruaro.

La coppia di fidanzati è stata liberata da ciò che era rimasto dell'abitacolo. La donna, 30 anni, è stata trasferita in ospedale a Portogruaro. Il venticinquenne invece è stato portato in elisoccorso all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove questa mattina sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Cause e responsabilità sono al vaglio dei Carabinieri. Sul posto e poi è intervenuto il Soccorso stradale Vaccaro per la rimozione dell'auto.