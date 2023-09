In poche ore una serie preoccupante di incidenti. A cominciare dalla notte. Verso le 1.30, in via De Gasperi a Villadose, una 30enne a bordo di una Mini Cooper ha perso il controllo per cause ancora in corso di accertamento ed è andata ad impattare violentemente contro un'altra auto che era parcheggiata sul lato della strada, cappottandosi e riportando gravi lesioni. Il Suem 118 le ha prestato le prime cure alla giovane donna, una volta estratta dalle lamiere dell'auto, intubandola e trasportandola d'urgenza all'ospedale di Rovigo dove si trova ricoverata con prognosi riservata. Dei rilievi e della gestione della viabilità si sono occupati i carabinieri della Compagnia di Rovigo.

Pochi minuti prima sull'A13, all'altezza di Occhiobello, ha preso fuoco un autoarticolato che trasportava pacchi postali. Non ci sono stati feriti, ma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e della Polizia stradale per regolare la viabilità sull'autostrada e garantire la sicurezza delle operazioni di spegnimento.

Verso le 6 di questa mattina, alle porte di Rovigo, in via Lina Merlin un'altra giovane donna, a bordo di un'altra Mini, ha perso a sua volta il controllo della propria auto finendo fuori strada, fortunatamente non dal lato dove scorre lo scolo Rezzinella, ma dalla parte opposta, dove c'è un fosso di dimensioni più ridotte, comunque in questo momento non in secca. Una carambola non banale e con conseguenze pesanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed un pattuglia della Squadra volanti, oltre agli operatori sanitari del 118 che si sono occupati di soccorrere la donna, ferita in modo non lieve ma nemmeno tale da mettere a rischio la sua vita.

Non molti minuti dopo, un altro incidente a pochi metri di distanza, all'incrocio fra viale Amendola e via Casalveghe, la strada che porta a Concadirame, proprioi a ridosso del cavalcavia che attraversa l'autostrada, si sono scontrate due auto. In questo caso le persone coinvolte non avrebbero riportato lesioni rilevanti. Tuttavia, visto l'orario ed il punto di accesso alla città, particolarmente trafficato di prima mattina, si sono subito formate lunghe code in entrambe le direzioni.

Sembra poter essere anche questa la causa che ha contribuito ad un ulteriore incidente, sempre in via Amendola, poche centinaia di metri prima del cavalcavia autostradale, all'altezza dell'incrocio regolato da semaforo con via Grandi, la strada che porta alla zone industriale, pochi passi dal casello di Rovigo. Qui ad impattare sono stati un'auto ed un monopattino, con il ragazzo che si trovava a bordo di quest'ultimo caduto a terra riportando traumi significativi.