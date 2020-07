Paura nel parcheggio dell'A31, Bmw prende fuoco e l'incendio distrugge 4 auto

VICENZA - Alle 15:40 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti presso il parcheggio autostradale appena fuori il casello Valdastico A31 di Dueville per l’incendio di un’auto estesosi ad un’altra vettura e il danneggiamento di altre quattro: nessuna persona è rimasta ferita.



Il conducente della Bmw 530 D subito dopo aver parcheggiato si è accorto che l’auto aveva iniziato a fumare. L’uomo ha subito fatto scendere tre bimbe e la moglie, mentre l’auto prendeva fuoco. I vigili del fuoco arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, evitando un rogo generalizzato. Bruciata completamente la station wagon tedesca e a destra una Lancia Y andata pure questa completamente distrutta; danneggiata in maniera grave una Fiat Stilo, colate le plastiche di una Toyota Corolla. Sul lato sinistro, le fiamme hanno intaccato la fiancata di una Ford Fiesta con la rottura del lunotto, danni da calore anche per una Skoda Octavia. Sul posto la polizia locale e la Polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA