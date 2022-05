Droga in carcere: era in un pacco destinato a detenuti con condanne per mafia

VICENZA - Droga nascosta in un pacco e destinata ad un detenuto del regime di massima sicurezza del carcere «Filippo del Papa» di S. Pio X, a Vicenza. La scoperta, secondo quanto riferito dal sindacato Uspp, è stata fatta dagli agenti della polizia penitenziaria vicentina. L'hashish era nascosto tra i vestiti e all'interno di un involucro. La sostanza era indirizzata, secondo le indagini, al reparto dove sono ristretti i detenuti con condanne per mafia e sarebbe servita probabilmente come merce di scambio all'interno della casa circondariale.

«Un plauso va dato a tutto il personale in servizio che giornalmente assicura la sicurezza del carcere - scrive in una nota il segretario Uspp del Triveneto, Leonardo Angiulli - anche con le grosse difficoltà operative la carenza di organico si è impedito l'ingresso dello stupefacente. Auspichiamo che al personale vengono riconosciuti i meriti di servizio»