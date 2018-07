Nella borsa della spesa non panini per il viaggio ma 1 kg di droga

di Paola Treppo

UDINE e TRIESTE - Viaggia in treno come niente fosse con. Lo hanno pizzicato sulla tratta ferroviaria, nel pomeriggio di ieri, martedì 17 luglio, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udine e i colleghi della Questura di Trieste che si erano insospettiti dal suo modi di fare decisamente strano.L'uomo, un cittadino nigeriano di 24 anni, è stato controllato dai poliziotti e dalla, uno shopper, che aveva con sé, invece di trovare panini e bibite per il viaggio, gli agenti della polizia di Stato hanno trovato un chilo e mezzo di droga, diviso in 4 confezioni, a loro volta "imballate" in un unico pacco. Per lo straniero è scattato l'per detenzione di droga, in questo caso si tratta di marijuana, a fini di. Il 24enne è stato portato nel carcere di Udine di via Spalato. La droga è stata sequestrata.