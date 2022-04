Nascondeva in casa 2 chili di eroina e 12.000 euro in mazzette: arrestato nordafricano

VERONA - I “Baschi verdi” del Gruppo di Verona, nella serata dell'8 aprile, hanno arrestato un cinquantenne di nazionalità marocchina trovato in possesso di oltre 2 kg di eroina, quasi un etto di hashish e più di 12 mila euro in contanti impacchettati in mazzette da 1000 euro ben nascosti in casa oltre a materiale vario (bilancini, taglierini, ecc.) per la preparazione e il confezionamento delle dosi da spacciare. La droga avrebbe fruttato sul mercato di spaccio oltre 50 mila euro. L’uomo è una "vecchia conoscenza” delle Fiamme Gialle di Verona che, nel novembre 2017, lo avevano già condotto in carcere poiché trovato in possesso di oltre mezzo chilo di eroina e 138 mila euro ben impacchettati e nascosti nella propria abitazione.

I finanzieri già da diverso tempo ne tenevano sotto controllo i movimenti e gli incontri con altri soggetti, individuando un’abitazione, ubicata nel comune di San Giovanni Lupatoto, ritenuta probabile base di spaccio. Venerdì scorso i “Baschi verdi” hanno quindi sottoposto a controllo il cittadino nordafricano, mostratosi sin da subito poco collaborativo. Anche grazie al fiuto dei cani antidroga “Zack” ed “Efrot” in forza al Gruppo della Guardia di Finanza di Villafranca, l’uomo è stato trovato in possesso di una modica quantità di eroina di cui ha provato immediatamente a sbarazzarsi. Quindi la perquisizione nell'abitazione.