Schianto fra due auto in A4, una finisce rovesciata con la capote schiacciata Foto Video

Domenica mattina alle 3:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra il casello di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest in direzione Venezia per un incidente stradale tra due auto, di cui una finita fuoristrada: due feriti.

L’incidente è avvenuto nei pressi di un cantiere al km 326, quando per cause in corso di accertamento della Polstrada, un’Audi A3 è entrata in collisione con una Fiat Punto. Quest’ultima è finita rovesciata nel campo sotto il piano stradale.



I vigili del fuoco arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi e adoperando cuscini pneumatici, divaricatori, cesoie e martinetti idraulici estratto dall’auto con la capote schiacciata il conducente 26enne, che è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem ed è poi stato trasferito in ospedale. Ferita anche la donna 30enne alla guida dell’altra auto, pure lei trasferita in pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

La polizia stradale ha eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro. Sul posto anche il personale ausiliario dell’autostrada e il soccorso stradale per la rimozione delle auto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 5:30.



Ultimo aggiornamento: 10:27

