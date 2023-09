Verona. Schianto violento in auto contro la cabina dell'Enel: muore sul colpo un 35enne

VERONA - Un 35enne veronese è morto in un incidente stradale avvenuto oggi, sabato 2 settembre, a Quinzano, quartiere collinare scaligerio. L'uomo, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, ha perso il controllo ella sua Volkswagen Polo andando a sbattere contro una cabina elettrica dell'Enel.

Lo scontro è stato violentissimo, tanto che la cabina elettrica si è danneggiata causando un blackout in tutto il quartiere. La viabilità è stata momentaneamente interrotta per consentire i soccorsi e i rilievi dell'incidente.

Si tratta dell'ottavo incidente mortale a Verona dall'inizio dell'anno, la 35esima vittima in tutta la provincia scaligera.